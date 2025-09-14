Три росгвардейца погибли при взрыве ж/д путей

Три сотрудника Росгвардии погибли при детонации взрывного устройства на ж/д путях в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что в результате детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два сотрудника Росгвардии, один получил тяжелое ранение.

«К сожалению, пришла плохая новость из больницы, третий раненный после взрыва росгвардеец скончался. Правительство области окажет помощь семьям наших бойцов», — написал Клычков в своем телеграм-канале.

По его словам, взрывные устройства были обнаружены при проверке путей.

Всего из-за взрыва на железнодорожных путях было задержано 10 поездов, уточнила пресс-служба Московской железной дороги.