Военная операция на Украине
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

СМИ узнали об отчаянной нехватке людей у ВСУ на передовой

Источник:
Military Watch Magazine
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку личного состава на передовой — вплоть до критической, пишет Military Watch Magazine со ссылкой на источники.

Один из украинских офицеров заявил, что «бригады стоят на линии фронта с укомплектованностью 30%». По уставу они вообще небоеспособны, но им постоянно приходят приказы наступать, возвращать позиции, а они даже обороняться не могут, рассказал источник.

Силы же, которые украинское правительство именует «резервом», — это подразделения, передислоцированные с других секторов, а не свежие, полностью оснащенные новые формирования, отметил офицер.

Уровень потерь в призывных частях особенно высок, порой приближаясь к 80-90%, рассказал один из источников. 

По его словам, ВСУ вербуют деревенскую бедноту и отправляют новобранцев на передовую после двухдневной подготовки. Продолжительность их жизни в бою порой не превышает четырех часов.

Тема: Военная операция на Украине
Оборона #Армия
