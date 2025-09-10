Сервисы беспроцентной рассрочки в России отрегулируют в декабре

Закон о регулировании рынка беспроцентных рассрочек вступит силу с 1 декабря 2025 года. Будут ограничены сроки, штрафы и комиссии от оператора, рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Закон сократит максимальный срок беспроцентных рассрочек до шести месяцев, штрафы за просрочку ограничит 20% годовых от суммы долга, а оператора лишит возможности брать комиссии или вводить переплаты за услугу.

«Ввести порядок решили по нескольким причинам. С одной стороны, рынок стремительно растет, и многие крупные игроки <…> уже предлагают своим клиентам оплату по частям. С другой — для государства важно закрыть риски: в отсутствие правил люди могли брать рассрочки у посредников, чья деятельность никак не контролировалась», — цитирует Гаврилова РИА Новости.

Сервисы, известные как BNPL (buy now, pay later), позволяют покупателю сразу забрать товар, а расчет распределить на несколько месяцев без переплат. При этом магазин получает деньги за товар сразу. По словам депутата, сейчас эти схемы действуют в «сером» правовом, поскольку на них не распространяется закон о потребительском кредитовании.