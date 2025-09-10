НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Сервисы беспроцентной рассрочки в России отрегулируют в декабре

Источник:
РИА Новости
224 0

Закон о регулировании рынка беспроцентных рассрочек вступит силу с 1 декабря 2025 года. Будут ограничены сроки, штрафы и комиссии от оператора, рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Закон сократит максимальный срок беспроцентных рассрочек до шести месяцев, штрафы за просрочку ограничит 20% годовых от суммы долга, а оператора лишит возможности брать комиссии или вводить переплаты за услугу.

«Ввести порядок решили по нескольким причинам. С одной стороны, рынок стремительно растет, и многие крупные игроки <…> уже предлагают своим клиентам оплату по частям. С другой — для государства важно закрыть риски: в отсутствие правил люди могли брать рассрочки у посредников, чья деятельность никак не контролировалась», — цитирует Гаврилова РИА Новости.

Сервисы, известные как BNPL (buy now, pay later), позволяют покупателю сразу забрать товар, а расчет распределить на несколько месяцев без переплат. При этом магазин получает деньги за товар сразу. По словам депутата, сейчас эти схемы действуют в «сером» правовом, поскольку на них не распространяется закон о потребительском кредитовании.

Еще по теме
Истек срок легализации в России статуса мигранта
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Вступили в силу новые правила проверки освоения земельных участков
Заработали новые правила обязательного медицинского страхования
смотреть все
Политика #Законы #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
Эксперт рассказал о панике Зеленского из‑за предложения Путина
Станция-долгострой «Спортивная» открылась в Новосибирске. ФОТО
Обсуждение (0)
Картина дня
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Мадуро объявил начало третьей мировой войны
Запад задумался о создании «воздушного щита» над Украиной
Экс‑глава МИД Украины тайно бежал из страны
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

А как же хвалёная свобода и демократия окраины ?

volmen

Старые опытные крысы острее чувствуют приближение катастрофы и первыми покидают корабль.😊

mosquito__2010

а зачем нужно было два миллиона украинцев закапывать ? кто знает ребята расскажите пожалуйста.

pepelmetal

Ага, а чёрное это на самом деле белое