Домострой
Как отстирать ручку с одежды

Sibnet.ru
Испачканная одежда
Фото: © Sibnet.ru
Одного неосторожного движения в школе, вузе или офисе достаточно, чтобы на одежде остался заметный след от ручки. Вывести чернильное пятно с белой рубашки или майки — сложная задача, в которой поможет простой лайфхак.

Обработку одежды в идеале следует провести как можно быстрее — так больше шансов избавиться от чернил. Сначала нужно изолировать след от ручки — например, подложить под него салфетку или кусочек ткани. Затем приступить к обработке.

Чем обработать

Для удаления чернил с одежды есть профессиональные средства, однако их можно заменить «народными». Одно из самых эффективных — аптечный препарат димексид (диметилсульфоксид).

Димексид — бесцветная жидкость, впервые полученная российским химиком Александром Зайцевым. В медицине препарат используется как местное противовоспалительное и обезболивающее средство для наружного применения.

С химической точки зрения димексид — уникальный органический растворитель, который по своей эффективности превосходит бензин или ацетон. При этом он совершенно безопасен для ткани и человека, не имеет запаха. Стоимость одной бутылочки в аптеке — около 200 рублей.

Чтобы удалить следы ручки с одежды димексидом, достаточно смочить им ватный диск и аккуратно промокнуть чернильное пятно. Процедуру необходимо повторить в среднем от трех до десяти раз — в зависимости от степени загрязнения.

После окончательного исчезновения чернильного следа с одежды останется аккуратно «подсушить» обработанное место бумажной салфеткой и отправить вещь в финальную стирку. В некоторых случаях можно обойтись простым полосканием.

Удалить димексидом можно не только чернила — это «народное» средство также эффективно и безопасно очищает одежду или любые другие поверхности от свежего суперклея и монтажной пены.

Как еще отстирать ручку с одежды

Если димексида под рукой нет, для выведения чернил с одежды можно использовать нашатырный спирт, смесь этилового спирта и перекиси водорода, столовый уксус или уайт-спирит. Однако по эффективности они уступают димексиду. 

#Быт
