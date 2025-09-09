Отец отравившихся дихлофосом детей заслушал приговор

Отец четверых погибших от отравления инсектицидами детей в поселке Красная Сопка получил условный срок, сообщила прокуратура Красноярского края.

Четырех детей и их родителей в сентябре 2024 года доставили с признаками отравления в больницу. Дети умерли, взрослые выздоровели.

Оказалось, что глава семьи, 34-летний Дмитрий Виноградов обработал дом средством для борьбы с насекомыми. Он превысил рассчитанную производителем норму расхода средства в зависимости от площади помещения. Частицы аэрозоля попали на пищу, посуду, мебель и постельные принадлежности.

«Я действительно не оставил дом на проветривание на всю ночь, дети вошли в дом, потому что запаха "Дихлофоса" не чувствовалось», — пояснял мужчина на этапе следствия.

Проведенная комиссионная судебная экспертиза показала, что причина смерти четверых малолетних детей — острое отравление деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия.

Адвокат просил оправдать подзащитного, который якобы не мог догадываться о подобных последствиях и малой вероятности таких последствий, выразив сомнение в достоверности экспертиз. Подсудимый же попросил «строго не судить».

Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.