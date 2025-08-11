НАВЕРХ
Прекращено дело о смерти младенца в семье, где погибли четверо детей

Sibnet.ru
Спальня в доме семьи в поселке Красная Сопка, где умерли четверо детей и младенец
Фото: © прокуратура Красноярского края

Уголовное дело о смерти младенца в семье из поселка Красная Сопка, где от отравления дихлофосом погибли четверо детей, прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Семья из шести человек попала в больницу с отравлением осенью 2024 года, четверо детей погибли, отец и мать, находящаяся на позднем сроке беременности, выжили. В ноябре женщина родила здорового мальчика, в феврале он умер. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Фактов совершения в отношении ребенка каких-либо противоправных действий не установлено. На основании изложенного уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления», — цитирует ТАСС СК.

Смерть ребенка не носила насильственный характер. Она наступила «в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей содержимым желудка».

С мая идет суд над отцом семейства, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, мужчина обработал дом отравой от мух и не выполнил рекомендации по уборке и проветриванию помещений. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

