Бэнкси показал новую работу. ФОТО

Новое граффити британского уличного художника Бэнкси появилось на здании Королевского суда в Лондоне, оно изображает судью, который избивает протестующего своим молотком. Фотография граффити опубликована в соцсетях художника.

Хотя в рисунке не упоминается какая-либо конкретная причина или событие, работа появилась через два дня после того, как в Лондоне на акции протеста против запрета организации Palestine Action были арестованы сотни митингующих.

Граффити Бэнкси на здании Королевского суда в Лондоне Фото: © соцсети Бэнкси

Бэнкси — псевдоним анонимного английского художника стрит-арта, работающего с 1990-х годов. Настоящее имя и происхождение Бэнкси неизвестны. Начав работать в Бристоле, Бэнкси создал шедевры граффити в Лондоне, Нью-Йорке, Барселоне, Берлине, Тель-Авиве и десятках городов мира.

Работы Бэнкси настолько популярны, что их вырезают вместе со стенами и продают за миллионы долларов на международных аукционах. Однако сам художник монетизацию своего творчества не одобряет.