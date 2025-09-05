НАВЕРХ
Россия впервые поставила куриные яйца в США

Источник:
РИА Новости
Соединенные Штаты в июле 2025 года впервые в современной истории закупили яйца домашних кур из России, следует из данных американской статистической службы.

США в начале года столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. На этом фоне страна решила расширить импорт, чтобы стабилизировать цены. И хотя цены на этот продукт снижаются уже несколько месяцев, согласно июльским данным, они все еще были на 16,4% выше уровня годом ранее.

Поэтому Штаты продолжают находить новые рынки для закупок — в июле начался импорт из России. В июле США ввезли свежих куриных яиц из России на 455 тысяч долларов, приводит РИА Новости данные американской статслужбы.

Россия же, которая в текущем году резко нарастила производство яиц, сталкивается с падением стоимости куриных яиц — в июле средняя цена составила 83,2 рубля за десяток, что стало минимумом с лета 2023 года. 

Минсельхоз России отмечал, что производителям приходится продавать куриные яйца даже ниже себестоимости.

Экономика #Продукты #Торговля
