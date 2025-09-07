НАВЕРХ
Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы в Россию

Риск завоза чумы в Россию после выявления случая заболевания в Монголии минимален, заявила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее у жителя Монголии на расстоянии около 60 километров от российской границы был выявлен случай тяжелой формы чумы. Уточняется, что заболевший не был привит против чумы. На отдельных участках поселков Мурэн и Цагаан-Уул в Монголии веден частичный карантин

«Роспотребнадзор взял на контроль сообщение о регистрации случая чумы у жителя Монголии. Ведомство постоянно взаимодействует с монгольскими коллегами из Национального Центра зоонозных инфекций по вопросам контроля за природными очагами чумы. Риск завоза инфекции на территорию России оценивается как минимальный», — сказано в сообщении.

Пресс-служба отметила, что монгольские специалисты организовали комплекс мер по недопущению распространения чумы. Известно, что причиной заболевания стало употребление в пищу мяса сурка.

