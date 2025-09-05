Стартовали съемки ремейка «Сказки о потерянном времени»

Киностудия им. М. Горького и кинокомпания братьев Андреасян приступили к съемкам новой экранизации «Сказки о потерянном времени» Евгения Шварца, премьера которой запланирована на 2026 года, сообщила пресс-служба К.Б.А.

Главные роли исполнят Иван Охлобыстин, Алексей Маклаков, Александр Лыков, Людмила Артемьева и Татьяна Орлова, а сценаристом и режиссером картины стал Андрей Никифоров, ранее снявший фильмы «Оливье», «Свидетели» и «Отдохнуть по-людски».

«“Сказка о потерянном времени” — это произведение, которое знают и помнят с детства миллионы. И сегодня у нас есть возможность экранизировать эту классическую историю для нового поколения. У нас потрясающий актерский состав, сильная творческая команда и главное — огромное желание сделать кино, которое будет живым, трогательным, настоящим фильмом для всей семьи», — цитирует пресс-служба К.Б.А, генерального продюсера фильма Гевонда Андреасяна.

По сюжету новой версии «Сказки», жертвами злых волшебников, крадущих время, становятся девятилетний Петя Зубов и его друзья, которые проводят много часов за играми в смартфонах. Дети внезапно стареют, а волшебники приступают к поиску новых жертв, чтобы заполучить больше времени про запас. Картину планируют выпустить в прокат в 2026 году.

В 1964 году пьесу Евгения Шварца «Сказка о потерянном времени» экранизировал Александр Птушко. Постаревших детей в фильме сыграли Олег Анофриев, Савелий Крамаров, Рина Зеленая, и Людмила Шагалова.



