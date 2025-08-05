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Братья Андреасян снимут фильм о Вовке в Тридевятом царстве

Источник:
Sibnet.ru
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кадр из мульфильма "Вовка в Тридевятом царстве" (реж. Борис Степанцев)
Фото: © «Союзмультфильм»

Братья Сарик и Гевонд Андреасян экранизируют сказку «Вовка в Тридевятом царстве», сценарий уже в разработке.

Студия «К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян» выкупила права на экранизацию сказки Вадима Коростылева у дочери писателя, сообщает телеграм-канал киностудии.

Сценарий к полному метру пишет Андрей Гаврилов, работавший над еще одним проектом Андреасянов «Домовенком Кузей». Съемки запланированы на 2026 год. Выход в прокат – в 2027-м.

Студия «Союзмультфильм» в 1965 выпустила мультфильм «Вовка в тридевятом царстве» по сценарию Коростылева, ставший классикой советской анимации. По сюжету, ленивый школьник попадал в волшебный мир, где встречал различных сказочных персонажей: царя, золотую рыбку и Василис Премудрых. После выхода мультфильма в народ ушла фраза главного героя: «И так сойдет!».

В Новосибирске в 2013 году установлен памятник мультипликационному Вовке на улице Крылова.

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