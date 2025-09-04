НАВЕРХ
Трамп заявил, что Путин и Зеленский еще не готовы к миру

CBS News
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский еще не готовы к переговорам о мирном урегулировании конфликта, но в ближайшее время «кое-что произойдет», заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Что-то должно произойти, но Путин и Зеленский еще не готовы к этому. Но что-то определенно должно произойти. Мы собираемся это сделать», — сказал Трамп в интервью каналу CBS News.

Ранее Путин пригласил Зеленского для переговоров в Москву.

«Дональд попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится», — сказал Путин на пресс-конференции в Китае.

Трамп накануне пообещал продолжать настаивать на мирном соглашении и охарактеризовал свою позицию как «реалистичную и оптимистичную».

Nik3316

Япония тоже не упоминает США когда отмечает бомбежки Хиросимы и Нагасакинадо быть скромнее, Трамп...

physx

Его лицо ярко демонстрирует уровень интеллекта

Shader23

США с ЕС можно, а у других это заговор? Или это не то это другое?

physx

Двойные стандарты, чего еще можно ожидать от лицемерных тв***й!