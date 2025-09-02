НАВЕРХ
Ученые оценили вероятность возвращения Ла-Нинья в Тихом океане

Источник:
Sibnet.ru
Вероятность наступления природного явления Ла-Нинья в Тихом океане в октябре-декабре 2025 года составляет 60%, сообщила Всемирная метеорологическая организация.

С марта 2025 года аномалии температуры поверхности моря в экваториальной части Тихого океана оставались около средних значений. Нейтральные условия означают, что феномены Эль-Ниньо и Ла-Нинья не фиксируются.

Ла-Нинья и Эль-Ниньо влияют на погодные условия почти на всей планете. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу, что вызывает резкое потепление.

Последний раз Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024 года, после чего перешло в нейтральную фазу. Однако в результате его воздействия на глобальные температуры 2024 год стал самым жарким на Земле. 

