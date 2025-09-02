НАВЕРХ
Глава СВР уравнял борьбу во Второй мировой войне СССР и Китая

РИА Новости
Только Китай вел сопоставимую с СССР борьбу в ходе Второй мировой войне, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Заявление прозвучало на открытии выставки «Завершение Великой Отечественной войны. Разгром милитаристской Японии» в Государственном архиве РФ.

«Советскому Союзу пришлось вступить в тяжелую схватку с опасным агрессором и, к сожалению, положить на алтарь победы огромные жертвы. Сопоставимую по масштабам борьбу вел в те годы, пожалуй, только Китай», — сказал Нарышкин.

По его словам, поэтому две страны так хорошо понимают друг друга в теме «защиты исторической памяти, недопустимости реабилитации нацизма и милитаризма», пишут РИА Новости.

Вторая мировая война для Китая началась 7 июля 1937 года с нападением милитаристской Японии на чанкайшистскую Китайскую Республику. Большинство источников указывает потери Китая во Второй мировой войне более 15 миллионов человек. По официальным китайским данным — более 35 миллионов.


