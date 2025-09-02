Почти треть компаний в России стали убыточными

Около трети российских компаний по итогам первого полугодия 2025 года показали убытки, следует из данных Росстата. Это максимальное значение со времени пандемии коронавирусной инфекции.

Доля нерентабельных организаций выросла на 2,3%. Убытки по итогам полугодия зафиксировали 19 тысяч компаний, что составляет 30,4% от общего числа, пишут «Известия» со ссылкой на Росстат. Больше было только во время пандемии в 2020 году — 35%.

Главной причиной убыточности компаний стала высокая ключевая ставка, из-за нее увеличилось обслуживание долга. Среди других влияющих факторов — слабый спрос, рост налогов, санкции и увеличение издержек, в том числе на фоне повышения зарплат.

За первые шесть месяцев 2025 года прибыль получили 43 тысячи компаний на сумму 18,4 триллиона рублей. Почти 19 тысяч коммерческих организаций зафиксировали убытки на более 5 триллионов рублей.



