«Метод исключения» стартует в российском прокате 4 декабря

Источник:
Sibnet.ru
172 0
кадр из фильма "Метод исключения" (реж. Пак Чхан-ук)
Фото: © кинопрокатная компания «ВОЛЬГА»

Кинокомпания «ВОЛЬГА» назвала дату начала официального проката нового фильма Пак Чхан-ука в российских кинотеатрах.

Мировая премьера картины «Метод исключения» состоится на 82-м Венецианском кинофестивале, который пройдет с 27 августа по 6 сентября, а до российского зрителя новый фильм режиссера «Олдбоя» доберется 4 декабря, сообщила пресс-служба «ВОЛЬГИ».

Лента расскажет о мужчине по имени Ман-су, которого увольняют с бумажной фабрики, где он трудился десятки лет. Столкнувшись с безуспешными поисками работы, главный герой идет на крайние меры — начинает устранять своих конкурентов.

Главные роли в фильме исполнили Ли Бен Хон («Игра в кальмара») и Сон Е Джин («Любовное приземление»). Картина является адаптацией романа «Топор» американского писателя Дональда Уэстлейка, опубликованного в 1996 году.

Южнокорейский режиссер Пак Чхан-ук — многократный победитель международных кинофестивалей, в том числе Каннского и Венецианского, где он получал награды за фильмы «Олдбой», «Жажда» и «Решение уйти».



Культгид #Кинематограф
