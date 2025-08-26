НАВЕРХ
Структура владельца Crocus Group выпустит энергетики «Армия России»

Источник:
«Коммерсант»
Аффилированное с совладельцем Crocus Group Эмином Агаларовым предприятие «Уни Пак» займется выпуском энергетиков под маркой «Армия России. Классический вкус». Компания уже получила на них декларацию соответствия, сообщила Росаккредитация.

Планируется серийное производство напитков в алюминиевых банках объемом 0,2–0,5 литра. «Уни Пак» управляет заводом «Спасо-Бородинские воды» в Можайске. Мощность предприятия — 288 миллионов банок в год. Эмин Агаларов уже выпускает не самый популярный энергетик «Жара».

Энергетики «Армия России» уже продаются в некоторых магазинах «Военторг» Москвы. Одним из производителей энергетика является компания «Мегапак», пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что запрет на продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним с 1 марта 2025 года и сокращение каналов реализации привели к снижению продаж энергетиков. В январе 2025 года к январю 2024 года рост достиг 24%, а в июле он составил уже 7%.

Жизнь #Продукты #Армия
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Danilon

Ахмат - сила !!! Гений растёт, вундеркинд конечно.

D_I_A_B_L_O_o

Гены дают о себе знать, какой отец, такой и сын! У адама большое будующее

-Керя-

На чисто сливочным маслом воспитан.

pepelmetal

Хахах, типичный нилох, дайте грошей