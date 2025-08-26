Водитель рейсового автобуса умер за рулем и протаранил три автомобиля

Водитель рейсового автобуса в Новосибирске скончался за рулем и протаранил три припаркованные автомобиля. Пассажиры автобуса не пострадали, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Около восьми часов утра водитель 1969 года, управляя автобусом «НефАЗ» маршрута №60, двигался по улице Титова. У дома №30 он совершил наезд на три припаркованных автомобиля Toyota Mark, Chery Tiggo, Volkswagen Polo.

В автомобилях пассажиры и водители отсутствовали. В автобусе находилось 10 пассажиров, никто из них не пострадал. Причину смерти водителя устанавливают медицинские работники, отметило ведомство.