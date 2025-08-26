НАВЕРХ
Вуди Аллен ответил на критику за участие в Московской неделе кино

Guardian
Четырехкратный обладатель «Оскара», американский режиссер Вуди Аллен ответил на критику за его участие в Московской международной неделе кино, где он выступил с онлайн-лекцией 24 августа.

Официальное заявление с осуждением участия Аллена в мероприятии опубликовал МИД Украины, назвав это «позором и оскорблением жертвы украинских актеров и режиссеров», погибших в ходе российско-украинского конфликта.

В ответ на эти обвинения режиссер заявил изданию Guardian, что не считает свое участие в Московской неделе кино «обелением» действий России, отметив важность сохранения и продолжения диалога между деятелями культуры.

«Что касается конфликта на Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин совершенно неправ. [...] Но, что бы ни делали политики, я не считаю, что прекращение диалога с представителями искусства — это хороший способ помочь», — цитирует Аллена Guardian.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВышел трейлер фильма «Анемон» с Дэниелом Дэй-Льюисом

Аллен, наряду с сербским режиссером Эмиром Кустурицей и американским актером Марком Дакаскасом, стал одним из хэдлайнеров Московской международной недели кино. Он выступил с лекцией по видеосвязи и пообщался со зрителями. Модерировал беседу российский режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук.

