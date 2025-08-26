Новое приложение «Сбера» удалили из App Store

Приложение «Сбербанка» с технологией «Вжух» для бесконтактной оплаты пропало из App Store, спустя несколько часов после релиза, сообщила пресс-служба банка.

Мобильное приложение «Активы Онлайн», маскировавшеея под инструмент для контроля расходов на содержание автомобиля, было доступно для скачивания из магазина Apple всего несколько часов, после чего было удалено.

Владельцам iPhone, которые не успели установить приложение, пресс-служба «Сбера» посоветовала заглянуть в ближайший офис банка или воспользоваться веб-версией приложения.

«Не скачивайте приложение из неизвестных источников — берегите себя и близких от мошенников. До новых обновлений, котаны!», — говорится в сообщении банка.

В понедельник пресс-служба «Сбера» сообщила о релизе нового приложения для iOS с технологией «Вжух», которая работает на базе «Bluetooth Low Energy». С ее помощью владельцам iPhone снова стала доступна бесконтактая оплата телефоном, правда, только на новых биометрических терминалах без кнопок.

Система Apple Pay перестала работать в России весной 2022 года.



