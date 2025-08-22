Управление по космосу создано в Российской академии наук

Управление для организации работ и контроля по космическим программам появилось в Российской академии наук, сообщил президент РАН Геннадий Красников.

«В РАН создано управление, которое будет курировать космические программы и контролировать исполнение работ по ним — как внутри кооперации академических институтов, так и на предприятиях "Роскосмоса"», — цитируют Красникова «Известия».

Вместе с госкорпорацией «Роскосмос» РАН организовали совместный постоянно действующий совещательный орган для оперативного решения профильных вопросов. Управление уже приступило к работе.

Новая структура поможет координировать работу по научному освоению космоса согласно принятому ранее федеральному проекту «Космическая наука». В планах ученых программы по исследованию планет Солнечной системы, солнечно-земных связей, дальнего космоса, биологическим и материаловедческим экспериментам на орбите.