Китай нарастил ввоз картофеля в Россию при спаде внутренних поставок

Китай за семь месяцев 2025 года увеличил поставки картофеля в Россию в 4,4 раза, при этом российские сельхозпроизводители сократили за этот же период отгрузку картофеля на 28,5%.

Китай с января по июль поставил России картофеля на 56,3 миллиона долларов, в прошлом году аналогичные поставки составили 12,7 миллиона долларов. Это следует из данных таможенного управления КНР, пишет «Интерфакс».

За семь месяцев 2025 года в Россию импортировали 857 тысяч тонн картофеля, а за весь прошлый год — 440 тысяч тонн, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на участника рынка.

Сокращение отгрузки картофеля является следствием снижения посевных площадей под культуру. В текущем году их совокупный объем по результатам весенней кампании составил 986 тысяч нектаров, что на 2,3% меньше, чем в прошлом году, следует из данных Росстата.

В 2024 году посевные площади под картофель уже сократились на 6,1% по отношению в 2023 году — до 1,01 миллиона гектаров. В итоге урожай сократился на 11,9% — до 17,8 миллиона тонн. В результате резво выросли розничные цены.