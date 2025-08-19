Участник «Битвы экстрасенсов» погиб в Таиланде

Участник двух сезонов «Битвы экстрасенсов» Артур Микаберидзе погиб после падения с байка в Таиланде, сообщила его супруга Каролина Микаберидзе.

«Причина его ухода — тяжелая травма легких после падения с байка. В организме образовались тромбы, которые закупорили сосуды и вызвали внезапную остановку дыхания», — написала Микаберидзе на странице экстрасенса в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина ушел из жизни в ночь на 17 августа в Кханоме, когда именно произошло ДТП, его жена не уточнила.

Микаберидзе проживал в Таиланде вместе с женой и пятью детьми. Там он продолжал свою деятельность в качестве медиума и ясновидящего, проводя различные практики и консультации для туристов. Среди его услуг были диагностики, энергетические практики и помощь в решении проблем в отношениях.