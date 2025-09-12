Сильнейшие психологи поделятся опытом на форуме «Психология будущего»

Сибирский форум «Психология будущего» пройдет в Новосибирске 14 сентября. Это мероприятие как для специалистов, работающих с людьми, так и для тех, кто хочет научиться управлять эмоциями.

«Мы поняли — нужно не просто учить, нужно давать инструменты, которые запускают реальные изменения: в семье, в работе, в теле, в психике, с клиентами», — говорится в обращении организаторов.

«Психология будущего» будет полезна

практикующим психологам или коучам, которые хотят взять новые методики,

родителям, чтобы понимать детей и перестать кричать «на автомате»,

педагогам и управленцам, которые не знают, как управлять командой без давления, когда люди больше не подчиняются «по должности»,

всем людям, кто хочет разбираться в себе и управлять своей жизнью, а не зависеть от эмоций.

На форуме опытом поделятся один из самых успешных психотерапевтов в мире, авто книг по психосоматике и семейной терапии Артем Толоконин, ректор Международного института интегративной психологии и спорта, клинический, семейный, спортивный психолог Елена Хмелева, гештальт-терапевт Сергей Золотарев, директор гимназии «Горностай» Ирина Путинцева.

Спикеры дадут реально работающие современные практики и инструменты без воды и мотивационного шума, которые можно применять уже завтра. Участники форума станут не просто слушателями, а будут включены в обсуждения и разборы личных ситуаций.

Место проведения: Новосибирск, большой зал ККК «Маяковский». Можно участвовать очно или онлайн из любой точки мира. Количество мест ограничено, забронировать их можно здесь.