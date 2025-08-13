Назван исполнитель главной роли в киноадаптации Resident Evil

Американский режиссер Зак Креггер («Варвар», «Орудия») назвал имя исполнителя главной роли в его будущем фильме по игровой франшизе Resident Evil, сравнив свой новый проект с сиквелом «Зловещих мертвецов».

Режиссер подтвердил появившуюся ранее информацию: роль протагониста в его версии Resident Evil исполнит Остин Абрамс («Эйфория»), сыгравший одну из ролей в недавно вышедшем в прокат фильме Креггера «Орудия».

«Моя новая работа совсем не похожа на «Варвара» или «Орудия». Это будет нечто безумное наподобие «Зловещих мертвецов 2». Остин Абрамс — мой человек. С ним мы снимем странную, веселую и дикую историю», — рассказал Креггер в интервью ютуб-каналу Ringer Movies.

Новый проект 44-летнего режиссера, по его словам, сохранит дух популярной хоррор-франшизы, но не будет использовать ее персонажей, таких как Леон Кеннеди или Крис Редфилд. Фильм расскажет о том, как человек проходит путь от точки А к точке Б, постепенно все глубже погружаясь в пучину ада – так Креггер описал канву сюжета будущей картины, не вдаваясь в подробности.

Выход картины в прокат запланирован на 18 сентября 2026 года.

Серия Resident Evil стала самой успешной франшизой японской компании Capcom. Общие продажи этих хоррор-игр превысили 170 миллионов копий. 27 февраля 2026 года ожидается выход девятой части, получившей подзаголовок «Реквием».