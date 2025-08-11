Видео с танцами на крыше «скорой» в Кузбассе завирусилось в Сети

Бригада скорой помощи из Кузбасса сняла видео с танцами на крыше реанимобиля, ролик завирусился в Сети. Авторы пояснили, что так хотят привлечь новые кадры в больницу.

В видео снялись сотрудники скорой помощи Шерегешской больницы. Водитель Андрей Селезнев и фельдшеры Валерия Гурцик и Егор Тузиков.

«Изначально мы хотели продвинуть медицину Шерегеша, потому что в принципе дефицит кадров по всей России. Хочется привлечь молодежь, чтобы к нам шли работать. Ну и в принципе отвлечься от того, что происходит в мире и на нашей работе — ситуации всякие бывают, и вот чтобы скрасить как-то жизнь нашу», — рассказала Гурцик «Подъему».

Автор видео, водитель «скорой» Селезнев признался изданию, что в руководстве не все восприняли идею положительно, но большинство, в том числе глава поселка, поддержали. Последний попросил снимать «без жести и без грязи».