Обеспеченные россияне считают «богатством» доход в 500 тысяч рублей

Доход в 500 тысяч рублей на члена семьи в месяц назвали «богатством» россияне из 10% самых обеспеченных жителей страны, следует из данных Высшей школы экономики (ВШЭ).

Средний доход 10% самых богатых россиян составляет 180 тысяч рублей на члена семьи, и они не считают себя обеспеченными. Понятие «богатый» для них начинается от 500 тысяч, а столько получают лишь 36% из них.

Свое социальное положение 72% опрошенных оценивают на 4-7 баллов из 10 и не считают себя «верхушкой общества», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование ВШЭ в рамках проекта «Экономическое поведение домашних хозяйств». Это, вероятно, связано с большим расслоением по доходам внутри 10% самых богатых.

О неравенстве по доходам упомянули 57% респондентов, на второй позиции неравенство по жилищным условиям, о нем сказали 50%, неравенством возможностей для проведения досуга недовольны 13%.

При увеличении доходов в полтора раза опрошенные россияне потратили бы больше денег на путешествия — 62%, детское образование — 51%, медицинские услуги — 39%. При этом половина респондентов также готовы пустить эти доходы на дополнительные сбережения, а треть — вложить в бизнес.