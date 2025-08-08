НАВЕРХ
Лукашенко исключил поражение России на Украине

ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поражение России на Украине совершенно исключено.

«Поражения России не будет. Поражение очень дорого обойдется всем нам. Вам прежде всего. В том числе людям за океаном», — приводит ТАСС слова Лукашенко, сказанные им в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире белорусского телевидения.

Президент Белоруссии напомнил, что Россия обладает самым большим арсеналом ядерного оружия.

«Поражения не будет. Не будет! А вот Украина может потерпеть поражение. Не надо этого допустить. Давайте договоримся сейчас», — призвал он.

