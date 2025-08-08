НАВЕРХ
Перечислены самые дефицитные на рынке труда профессии

Источник:
РИА Новости
Продавцы, менеджеры по продажам и водители оказались наиболее востребованными на рынке труда в России в первом полугодии 2025, следует из данных сервиса Headhunter.

«Чаще всего в первом полугодии 2025 года работодатели искали продавцов-кассиров и продавцов консультантов — 358 тысяч вакансий. На втором месте — менеджеры по продажам и работе с клиентами. Компании разместили более 348,5 тысяч предложений для таких специалистов», — рассказали РИА Новости в Headhunter.

В пятерку также попали:

  • водители — появилось почти 157 тысяч вакансий;
  • операторы call-центров (153 тысячи вакансий);
  • бухгалтеры (140,8 тысяч предложений).

Топ-10 дефицитных специальностей замыкают:

  • разнорабочий;
  • врач;
  • электромонтажник;
  • кладовщик;
  • слесарь и другие специалисты.
Экономика #Рынок труда
