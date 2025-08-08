Перечислены самые дефицитные на рынке труда профессии

Продавцы, менеджеры по продажам и водители оказались наиболее востребованными на рынке труда в России в первом полугодии 2025, следует из данных сервиса Headhunter.

«Чаще всего в первом полугодии 2025 года работодатели искали продавцов-кассиров и продавцов консультантов — 358 тысяч вакансий. На втором месте — менеджеры по продажам и работе с клиентами. Компании разместили более 348,5 тысяч предложений для таких специалистов», — рассказали РИА Новости в Headhunter.

В пятерку также попали:

водители — появилось почти 157 тысяч вакансий;

операторы call-центров (153 тысячи вакансий);

бухгалтеры (140,8 тысяч предложений).

Топ-10 дефицитных специальностей замыкают: