Перечислены самые дефицитные на рынке труда профессии

Продавцы, менеджеры по продажам и водители оказались наиболее востребованными на рынке труда в России в первом полугодии 2025, следует из данных сервиса Headhunter.
«Чаще всего в первом полугодии 2025 года работодатели искали продавцов-кассиров и продавцов консультантов — 358 тысяч вакансий. На втором месте — менеджеры по продажам и работе с клиентами. Компании разместили более 348,5 тысяч предложений для таких специалистов», — рассказали РИА Новости в Headhunter.
В пятерку также попали:
- водители — появилось почти 157 тысяч вакансий;
- операторы call-центров (153 тысячи вакансий);
- бухгалтеры (140,8 тысяч предложений).
Топ-10 дефицитных специальностей замыкают:
- разнорабочий;
- врач;
- электромонтажник;
- кладовщик;
- слесарь и другие специалисты.