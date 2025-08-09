Специалисты подсчитали, какие бренды продали меньше всех новых автомобилей на российском рынке за первые шесть месяцев 2025 года. Лидером антирейтинга стал бренд Skywell, который за полгода продал только 13 электромобилей и гибридов (–82%).

Бренд BAIC реализовал за полгода 3359 машин, что на 35% меньше результата первого полугодия 2024 года. При наличии солидного модельного ряда, включающего внедорожник, основные продажи бренду делает популярный у таксопарков седан U5 Plus, приводят «Известия» данные «Автостат-Инфо».

Марка Bestune концерна FAW продала всего 765 автомобилей, бренд Livan — 744 автомобиля (–56%). Белорусско-китайские кроссоверы VGV реализовали 110 машин, Haima — только 27. Бренд MG нашел только 167 покупателей, бренд Oting (под маркой DongFeng) продал 150 внедорожников Paladin.

Рост продаж некоторых марок в первом полугодии обусловлен активной распродажей складских запасов прошлых лет со значительными скидками. По оценкам экспертов, эти запасы у разных брендов составляют от нескольких месяцев до года.