НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Какие марки автомобилей не любят россияне

Источник:
«Известия»
257 0

Специалисты подсчитали, какие бренды продали меньше всех новых автомобилей на российском рынке за первые шесть месяцев 2025 года. Лидером антирейтинга стал бренд Skywell, который за полгода продал только 13 электромобилей и гибридов (–82%). 

Бренд BAIC реализовал за полгода 3359 машин, что на 35% меньше результата первого полугодия 2024 года. При наличии солидного модельного ряда, включающего внедорожник, основные продажи бренду делает популярный у таксопарков седан U5 Plus, приводят «Известия» данные «Автостат-Инфо».

Марка Bestune концерна FAW продала всего 765 автомобилей, бренд Livan — 744 автомобиля (–56%). Белорусско-китайские кроссоверы VGV реализовали 110 машин, Haima — только 27. Бренд MG нашел только 167 покупателей, бренд Oting (под маркой DongFeng) продал 150 внедорожников Paladin.

Рост продаж некоторых марок в первом полугодии обусловлен активной распродажей складских запасов прошлых лет со значительными скидками. По оценкам экспертов, эти запасы у разных брендов составляют от нескольких месяцев до года.

Еще по теме
Глава АвтоВАЗа пессимистично оценил продажи Lada в России
Объем автокредитов в России упал за полгода почти вдвое
Импорт новых автомобилей в Россию в июле рухнул, а старых — вырос
Продажи автомобилей в России выросли за месяц почти на 34%
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликованы видео с сильно похудевшим Кадыровым
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
Трамп наказал Индию за покупку российской нефти
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин и Трамп встретятся на Аляске
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
Актер Иван Краско скончался на 95‑м году жизни
Глава АвтоВАЗа пессимистично оценил продажи Lada в России
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
52
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
35
Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
28
Евросоюз потерял от разрыва с Россией более €1 трлн
22
Трамп заявил о желании выйти из конфликта на Украине
21
Молодые люди извинились за видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере