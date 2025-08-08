Нос, лапки и левши: невероятные факты о кошках

Кошки живут с людьми больше 9,5 тысячи лет, и до сих пор остаются независимыми и загадочными. Их нос уникален, как отпечатки пальцев, среди них есть правши и левши, а мурлыкают они, чтобы порадовать человека.

Генетические исследования показали, что все домашние кошки произошли от дикой степной Felis Silvestris Lybica. Но общепринятого ответа, стала ли кошка полностью одомашненным животным, как собака, нет. По поведению эти любимцы почти не отличаются от дикого предка, например так же хорошо охотятся.

Многогранное мурлыканье

Внутри складок голосовых связок кошки есть специальные подушечки — слой жировой ткани, который позволяет складкам вибрировать на низких частотах. Люди назвали эти звуки мурлыканьем.

Теорий, зачем кошки мурлычат, несколько. Одна гласит, что с помощью мурлыканья кошки стимулируют свой мозг на выработку гормона, действующего как расслабляющее, заживляющее и обезболивающее. Другая — что мурлыканье вибрацией укрепляет кости кошки, на которых негативно сказывается долгая неподвижность, так как животные могут спать и дремать по 16-18 часов в сутки.

Согласно еще одной, кошки мурлыкают для установления эмоционального контакта с человеком. Частота мурлыканья у гепарда колеблется до 20 Гц, а у домашних любимцев — 22-26 Гц, и именно вторую частоту способно услышать человеческое ухо.

Кошки имеют способность издавать примерно 100 самых разнообразных звуков. Для сравнения — собаки издают только около 10 звуков.

Ежегодно 8 августа отмечают Международный день кошек. Кроме этого, в разных странах есть свои национальные даты: В России это 1 марта, в Японии — 22 февраля, в США — 29 октября.

Светящиеся глаза

Глаза кошки непропорционально большие по отношению к размерам ее тела. Поле зрения составляет 200 градусов, против 180 градусов у человека.

Кошки превосходно видят в темноте. Чувствительность к свету у них в семь раз выше, чем у человека. За ночное зрение отвечает особой слой, расположенный за сетчаткой глаза, — тапетум. Из-за интенсивной пигментации тапетума кошачьи глаза при их освещении в темноте светятся желто-зеленым.

Дополнительные органы

Пушистые мурлыки способны улавливать различные запахи не только носом. У них есть дополнительный орган обоняния — орган Якобсона, который располагается над верхним небом.

Кошки используют орган Якобсона во время концентрации на каком-либо специфическом запахе. Они делают вдох, морщат нос и приоткрывают рот.

Карман Генри на ушах кошки — одна из неизученных областей. Это складка кожи, образующую открытый мешочек в нижней задней части наружного уха.

Одна из гипотез состоит в том, что карман Генри помогает обнаруживать высокие звуки путем ослабления низких частот, особенно когда ухо наклонено под углом, что является обычным для хищников при охоте. А вообще коты способны поворачивать уши на 180 градусов, в чем им помогают 32 мышцы.

Уникальный нос

У каждой кошки абсолютно уникальный отпечаток носа, сродни человеческим отпечаткам пальцев. Так же, как нельзя найти двух людей с одинаковыми отпечатками, невозможно найти и двух котов с одинаковым узором на носу.

Обоняние у кошек примерно в 14 раз сильнее человеческого, что позволяет им чувствовать запахи, о которых люди даже не подозревают.

Правши и левши

У большинства домашних кошек есть «ведущая» лапа, левая или правая, с которой они начинают выполнение определенных типов действий.

Существует гендерное различие: большинство кошек являются «правшами», а среди котов чаще встречаются «левши».

«Леволапые» животные более капризны и агрессивны, они сильнее подвержены воздействию окружающей среды и плохо справляются со стрессом по сравнению с «праволапыми» сородичами.

Потные лапки

Потовые железы у кошек расположены по всему телу, но в очень малых количествах. Больше всего их на лапках, поэтому иногда они оставляют мокрые следы.

Пот не позволяет животным охладить лапы, он увлажняет их и защищает от образования трещин. Чтобы охладиться, питомцы вылизывают себя.

Пси-путешественники

Кошки способны найти путь домой, даже если от него их отделяет большое расстояние. Такая особенность называется «пси-путешествия».

Американский кот по кличке Рэйн Бо преодолел почти 1,5 тысячи километров, чтобы вернуться домой. Хозяева взяли его с собой в Йеллоустонский национальный парк, где он потерялся. Через два месяца кот добрался до своего дома в Калифорнии.