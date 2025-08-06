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Трамп назвал имя своего преемника

Источник:
ТАСС
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса своим вероятным преемником на предстоящих в ноябре 2028 года президентских выборах.

«Он вице-президент», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные в ответ на вопрос журналистов, кто является его наиболее вероятным преемником.

При этом Трамп дал понять, что видит в качестве напарника Вэнса на выборах, то есть претендента на пост вице-президента, Марко Рубио, который сейчас занимает пост госсекретаря США. «Думаю, Марко, возможно, станет кем-то, кто будет действовать вместе с Джей Ди в какой-то форме», — сказал Трамп.

«Пока, разумеется, слишком рано говорить об этом. Но, безусловно, он [Вэнс] отлично работает, и, вероятно, он был бы в данное время фаворитом», — добавил Трамп.

Конституция США запрещает избрание одного и того же человека на пост главы государства более двух раз. Трамп уже занимал должность президента США в 2017-2021 годах.

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Политика #Мир
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