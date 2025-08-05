История светофора: от стрелок до зеленых человечков

Появление автомобиля сделало неизбежным изобретение светофора. Необходимость регулировать движение неудержимо растущего потока машин возникла в начале XX века в США. Первый электрический светофор там установили 5 августа 2014 года в Кливленде.

В честь этого события теперь ежегодно 5 августа отмечают праздник — Международный день светофора. В России День светофора — это повод для привлечения внимания общественности к проблеме безопасности движения. К празднику приурочивают тематические семинары, акции и детские конкурсы.

Однако в нашей стране он появился только через четверть века после Америки. До России «светофорный бум» докатился лишь во второй половине 1930-х.

Первопроходцами в изобретении светофора были британцы, правда, их эксперимент во второй половине XIX века закончился неудачей: прототип прибора взорвался, и в Англии запретили светофоры на полвека.

Неудачная попытка

Первыми о регулировке дорожного движения с помощью прибора задумались британцы. Идею предложил Джон Пик Найт. Он работал в железнодорожной компании и был специалистом по семафорам.

Логично, что он решил применить этот опыт на улицах Лондона. Изобретение Найта установили возле здания Британского парламента 10 декабря 1868 года. Это было крупное сооружение с двумя семафорными стрелками на шестиметровом столбе.

Первым светофором управлял полицейский. Прибор имел две семафорные стрелки: поднятые горизонтально означали сигнал «стоп», а опущенные под углом в 45 градусов — движение с осторожностью.

В темное время суток использовался вращающийся газовый фонарь, с помощью которого подавались сигналы красного и зеленого цветов. Сигналы светофора были предназначены для повозок — они должны были стоять, пока пешеходы пересекают проезжую часть.

Эксперимент закончился неудачно. Меньше, чем через месяц, 2 января 1869 года, газовый фонарь светофора взорвался и ранил управляющего им полицейского. После этого происшествия светофоры в Англии запретили почти на полвека.

Американские изобретатели

В США автомобильная промышленность развивалась особенно бурно, и изобретатели стали конструировать светофоры. В 1910 году Эрнст Сиррин из Чикаго запатентовал первую автоматическую систему светофоров. В его светофоре использовались надписи Stop и Proceed. Но, к сожалению, у них не было подсветки.

Первый электрический светофор создал Лестер Вайр из Солт-Лек-Сити. В 1912 году он разработал (но не запатентовал) светофор с двумя цилиндрическими электрическими сигналами красного и зеленого цветов.

5 августа 1914 года в Кливленде Американская светофорная компания установила на перекрестке 105-й улицы и Евклид-авеню четыре электрических светофора конструкции Джеймса Хога. У них также были красный и зеленый сигналы, а при переключении еще издавался звуковой сигнал.

Регулировкой занимался полицейский, сидящий в стеклянной будке на перекрестке. Светофоры задавали правила движения, аналогичные принятым в настоящее время в США.

В 1920 году Детройт — один из центров автомобильной промышленности США — уже страдал от крупных пробок, с которыми не справлялись регулировщики. Поэтому шеф местной полиции Уильям Поттс потратил собственные деньги на дорожную инфраструктуру.

Полицейский ассигновал 37 долларов на установку первого в городе светофора. Этот прибор имел уже дополнительный желтый сигнал, который предупреждал пешеходов и водителей о смене сигнала. Система была полуавтоматической, а Поттса прозвали «Мистер светофор».

В том же 1920 году светофоры появились в Нью-Йорке, и здесь их оценили по достоинству. Если до установки прибора для проезда по Пятой авеню требовалось 40 минут, то со светофором время в пути сократилось до 10 минут.

Изобретатель афроамериканского происхождения Гэррэт Морган в 1923 году запатентовал первый полностью автоматический светофор. На создание прибора Моргана подтолкнула авария с автобусом, которая произошла на его глазах. В пояснении к изобретению Морган указал, что прибор соответствует принципу демократии — все полностью равны перед законом, а регулировка не зависит от регулировщика и водителя.

И его разработка оказалась настолько простой и удобной, что вытеснила другие типы светофоров.

Все современные светофоры до сих пор имеют такую же схему работы, что и прибор Моргана, лишь начинка приборов стала более сложной.

В Европе светофоры появились в 1922 году. В Париже первый светофор установили на пересечении Рю де Риволи и Севастопольского бульвара, в Гамбурге на площади Штефансплатц. В Англии — в 1927 году в городе Вулвергемптоне.

Светофоры в России

СССР отстал от развитых стран в установке светофоров, но и автомобилей в частной собственности в первые десятилетия советской власти было немного. Первый в СССР светофор установили 15 января 1930 года в Ленинграде на пересечении проспектов 25 Октября и Володарского (ныне Невского и Литейного проспектов). Первый светофор в Москве появился 30 декабря 1930 года на углу улиц Петровка и Кузнецкий Мост.



Светофорная сигнализация развивалась медленно. Даже в столицах устанавливали разные приборы: одно время в Москве зеленый сигнал был наверху, а в Ленинграде — внизу.

До 1959 года на светофорах в СССР красный и зеленый цвета располагались наоборот относительно теперешних. Современное расположение появилось, когда СССР присоединился к Международной конвенции о дорожном движении и к Протоколу о дорожных знаках и сигналах.

В 1960-х стали устанавливать специальные светофоры для пешеходов. Они были прямоугольными, с двумя секциями с лампами. На одной красными буквами написано «стойте», а зелеными на другой — «идите». Такой светофор можно увидеть в фильме «Операция Ы и другие приключения Шурика».

Фото : Artem Svetlov from Moscow, Russia / CC BY 2.0

К концу 1970-х прямоугольные светофоры заменили на знакомые нам модели с красными и зелеными человечками.

Сами дорожные светофоры за последние семь десятилетий тоже претерпели изменения. Первоначально светофорами управляли сотрудники ГАИ из будок на перекрестках, затем появились автоматические системы.

Спецсветофоры

Существуют светофоры для разных ситуаций и участников дорожного движения. Современные приборы оборудованы стрелками и стрелочными секциями.

Есть светофоры, устанавливаемые на железнодорожных переездах и реверсивные светофоры, регулирующие движение по полосам проезжей части.

Правила дорожного движения предусматривают специальные светофоры для трамваев и других маршрутных транспортных средств (автобусов, троллейбусов и т. д.), движущихся по выделенной для них полосе.

Для трамваев стандартно используется Т-образный светофор с четырьмя круглыми сигналами бело-лунного цвета — тремя верхними и одним нижним.

Т-образный светофор для трамвая (внизу) Фото : User:Achp_ru

Специальные светофоры применяются и для регулирования движения велосипедистов. На таком приборе сигналы сделаны в форме силуэта велосипеда, или может быть использован обычный трехцветный светофор со специальной табличкой. Они обычно меньше автомобильных и устанавливаются на удобной для велосипедистов высоте.