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Crew Dragon состыковался с МКС. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Космический корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Платоновым на борту успешно пристыковался к МКС, сообщает NASA.

Видео после стыковки появилось в официальном телеграм-канале «Роскосмоса» — на опубликованных кадрах действующий экипаж МКС радушно встречает прибывших. В частности, Платонова в ролике принимаются обнимать.

До прилета Crew Dragon на станции находились участники 73-й длительной экспедиции, в которую входят космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким.

Вместе с Платоновым на МКС были отправлены астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финк, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи.

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Наука #Космос #Видеоновости
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