НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Как вести себя при землетрясении

Источник:
Sibnet.ru
246 1
Сейсмограф регистрирует землетрясение
Фото: © пресс-служба МЧС РФ
Сильнейшее с 1952 года землетрясение произошло 30 июля у берегов Камчатки. Жертв удалось избежать благодаря подготовке местных жителей, которых с детства учат правильно действовать при толчках. Всем остальным стоит освежить в памяти рекомендации МЧС на такой случай.

Заметить начало землетрясения можно по качающимся люстрам и звону бьющегося стекла. Промежуток от первых толчков до опасных для зданий колебаний, по данным специалистов, составляет всего 15-20 секунд, поэтому действовать нужно быстро.

Следует немедленно покинуть помещение, взяв с собой документы и предметы первой необходимости. Спускаться – только по лестнице, а оказавшись на улице, отойти подальше от зданий на открытое пространство.

В случае, если покинуть помещение не представляется возможным, следует держаться подальше от окон и тяжелой мебели, встать в дверном проеме или в углу комнаты у несущей стены. Можно спрятаться под стол – это защитит от падающих предметов и обломков. Если дом подключен к газу, нельзя пользоваться спичками, зажигалками и свечами.

В сейсмически активных районах проживает 14% населения России.

Если подземные толчки застали в автомобиле, следует припарковаться так, чтобы не создавать помех для движения другого транспорта, и оставаться в салоне. При этом нужно открыть двери, чтобы их не заклинило при возможном повреждении машины.

После землетрясения специалисты МЧС советуют по возможности оказать первую медицинскую помощь нуждающимся и помочь освободить людей, попавших в легкоустранимые завалы. Не следует подходить к явно поврежденным зданиям.

Важно помнить, что после основной фазы землетрясения возможны афтершоки – повторные толчки меньшей магнитуды. В случае с землетрясением на Камчатке они продолжались в течение нескольких дней.

Еще по теме
Врач развеял популярный миф об инфаркте
Что такое безалкогольное пиво
Врач объяснила отличия аллергии и пищевой непереносимости
Власти введут цифровой учет занимающихся спортом жителей России
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запад согласовал замену Зеленскому
Чиновница извинилась за «отправку» на СВО страдающих без интернета
Российская армия освободила город‑крепость Часов Яр
Чиновница отправила на СВО переживающих за сбои мобильного интернета
Обсуждение (1)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
56
Российская армия освободила город‑крепость Часов Яр
49
Трамп из-за слов Медведева направил к России ядерные субмарины
39
Запад согласовал замену Зеленскому
38
Мемуары Навального стали экстремистским материалом
30
Чиновница извинилась за «отправку» удаленщиков на СВО