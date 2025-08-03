Сильнейшее с 1952 года землетрясение произошло 30 июля у берегов Камчатки. Жертв удалось избежать благодаря подготовке местных жителей, которых с детства учат правильно действовать при толчках. Всем остальным стоит освежить в памяти рекомендации МЧС на такой случай.

Заметить начало землетрясения можно по качающимся люстрам и звону бьющегося стекла. Промежуток от первых толчков до опасных для зданий колебаний, по данным специалистов, составляет всего 15-20 секунд, поэтому действовать нужно быстро.

Следует немедленно покинуть помещение, взяв с собой документы и предметы первой необходимости. Спускаться – только по лестнице, а оказавшись на улице, отойти подальше от зданий на открытое пространство.

В случае, если покинуть помещение не представляется возможным, следует держаться подальше от окон и тяжелой мебели, встать в дверном проеме или в углу комнаты у несущей стены. Можно спрятаться под стол – это защитит от падающих предметов и обломков. Если дом подключен к газу, нельзя пользоваться спичками, зажигалками и свечами.

В сейсмически активных районах проживает 14% населения России.

Если подземные толчки застали в автомобиле, следует припарковаться так, чтобы не создавать помех для движения другого транспорта, и оставаться в салоне. При этом нужно открыть двери, чтобы их не заклинило при возможном повреждении машины.

После землетрясения специалисты МЧС советуют по возможности оказать первую медицинскую помощь нуждающимся и помочь освободить людей, попавших в легкоустранимые завалы. Не следует подходить к явно поврежденным зданиям.

Важно помнить, что после основной фазы землетрясения возможны афтершоки – повторные толчки меньшей магнитуды. В случае с землетрясением на Камчатке они продолжались в течение нескольких дней.