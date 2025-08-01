Врач объяснила отличия аллергии и пищевой непереносимости

Реакция иммунной системы на белок поможет отличить аллергию от пищевой непереносимости, для этого необходимо сделать тест, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Симптомами аллергии являются кашель, насморк, проблемы с дыханием и кожные высыпания. Непереносимость может долгое время никак не проявляться или показывать себя в виде диареи, сообщило «Радио 1».

Пищевая аллергия контролируется антигистаминными средствами, они быстро купируют реакцию организма. Аллергия очень быстро проявляется, и на этот сигнал надо реагировать сразу, поскольку человеку может грозить анафилактический шок.

Полностью вылечиться от аллергии невозможно, добавила врач Александра Филева.

При кожных высыпаниях применяются кортикостероидные мази и кремы, при респираторных симптомах — бронхолитики. Они отводят мокроту и расширяют бронхи, сообщает 360.ru.



