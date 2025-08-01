Малярию в комарах выявят с помощью российского экспресс-теста

Российские ученые создали первый в стране экспресс-тест для обнаружения всех видов возбудителя малярии в комарах, сообщил Роспотребнадзор.

Для получения результата требуется всего 25 минут, тест выявляет все четыре возможных возбудителя малярии.

Тест обладает высокой точностью и позволяет быстро выявлять больных на ранних стадиях заболевания, что важно для своевременного начала лечения. Сейчас различают четыре вида малярии: овале-малярия, трехдневная, четырехдневная и тропическая.

Разработка позволяет также провести лабораторное тестирование комаров на наличие паразитов вида Plasmodium spp., являющихся возбудителями малярии. Это позволит лучше контролировать распространение заболевания в регионах, где малярия представляет серьезную угрозу.