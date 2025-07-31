Новый «Голый пистолет» получил высокие оценки критиков

Сиквел пародийной комедии «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон получил высокие оценки от критиков и журналистов. Боевик имеет 91% свежести на Rotten Tomatoes на основе 110 рецензий и 78 баллов на агрегаторе Metacritic на основе 33 обзоров.

«В нем есть ужасные винтажные каламбуры, мастерски использованные клише и несколько гениальных шуток», — пишет издание Variety.

«"Голый пистолет" — откровенно грубый, глупый, гениальный, странный, очевидный, современный, архаичный и, наконец, уморительный. Смотрите его в максимально большой компании. Возможно, это вас исцелит. Возможно, это исцелит мир», — считает обозреватель портала Vulture.

«Фильм стремится создать атмосферу, которая понравится всем, не жертвуя при этом своей комедийной энергией», — резюмирует Screenrant.

Помимо большого количества шуток, рецензенты отмечаю внимательное обращение с первоисточником и мастерски выполненные экшен-сцены, а также актерскую химию между Нисоном и Андерсон.

Картина Акивы Шаффера — это четвертый фильм франшизы «Голый пистолет», пародирующей клишированные голливудские боевики 80-х годов прошлого века. В центре оригинальной трилогии был лейтенант полиции Фрэнк Дребин, сыгранный Лесли Нильсоном. В новой версии Нисон играет его сына – Фрэнка Дребина-младшего, кроме имени, унаследовавшего еще и профессию.