Руководитель Центра управлением регионом Екатерина Кузьминых извинилась за ранее высказанное предложение отправиться на СВО жителям Красноярского края, теряющим работу из-за проблем с мобильным интернетом.

Мобильный интернет в Красноярске и других городах региона пропал во второй половине 26 июля. Проблемы со связью фиксируют до сих пор. Во вторник губернатор Михаил Котюков объяснил ограничения «необходимостью усиления мер безопасности».

В комментариях к посту главы одна из жительниц спросила, как быть работникам на удаленке, которые зависят от мобильного интернета. «На СВО всем работы хватит», — ответила ей Кузьминых, чем вызвала общественный резонанс.

Чиновница на своей странице в соцсети «ВКонтакте» извинилась за слова на СВО. Она написала, что «форма была эмоциональной и неправильной», но высказывание было обусловлено безопасностью.

«Справедливо, что человек, работающий на удаленке, страдает из-за отсутствия интернета ровно так же, как домохозяйка или водитель автобуса, или любой из нас. Понимаю это и хочу донести, что иногда дискомфорт от отсутствия связи можно потерпеть ради безопасности и сохранения жизни», — пояснила Кузьминых.

До этих слов в разговоре с NGS24.RU Кузьминых заявила, что считает «избыточными» переживания красноярцев по поводу отключения мобильного интернета, так как существует Wi-Fi, «в том числе бесплатные точки в городе».