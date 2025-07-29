НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Священникам разрешили нарушать закон о тишине в Свердловской области

Источник:
«Новое время»
138 0
Крещение 2020 в мужской колонии
Фото: © Sibnet.ru

Власти разрешили религиозным объединениям нарушать закон о тишине в Свердловской области. Об этом попросил местный митрополит.

Депутаты заксобрания региона приняли в третьем чтении закон, освобождающий от ответственности за нарушение ночной тишины религиозные объединения, если это связано с проведением религиозных обрядов, пишет «Новое время».

Министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев, представлявший на заседании законопроект, пояснил, что документ внесен после обращения к властям митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

Областной закон сейчас требует соблюдать тишину по будням с 13:00 до 15:00 и с 23:00 до 8:00, в выходные и в праздничные дни — с 18:00 до 11:00.

Нарушение закона наказывается штрафом от 500 рублей до 2 тысяч для граждан, от 1 до 5 тысяч рублей — для должностных лиц, от 3 до 7 тысяч рублей — для юридических лиц.

Еще по теме
Священник рассказал о глушащем БПЛА колокольном звоне
Как князь Владимир Русь крестил
Верховный суд запретил сатанизм
Верховный суд рассмотрит запрет сатанизма
смотреть все
Жизнь #Религия #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Умер легендарный рестлер Халк Хоган
Украина выдала России перебежчика-предателя
«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки продукции Mars
«КАМАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
30
Глава «Роскосмоса» пообещал за два года сделать ракету, как у Маска
19
Трамп сократил срок ультиматума для России
18
«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки продукции Mars
17
Мединский преподал генсеку НАТО урок истории
17
Европа предложила Украине роль буфера