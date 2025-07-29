Священникам разрешили нарушать закон о тишине в Свердловской области

Власти разрешили религиозным объединениям нарушать закон о тишине в Свердловской области. Об этом попросил местный митрополит.

Депутаты заксобрания региона приняли в третьем чтении закон, освобождающий от ответственности за нарушение ночной тишины религиозные объединения, если это связано с проведением религиозных обрядов, пишет «Новое время».

Министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев, представлявший на заседании законопроект, пояснил, что документ внесен после обращения к властям митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

Областной закон сейчас требует соблюдать тишину по будням с 13:00 до 15:00 и с 23:00 до 8:00, в выходные и в праздничные дни — с 18:00 до 11:00.

Нарушение закона наказывается штрафом от 500 рублей до 2 тысяч для граждан, от 1 до 5 тысяч рублей — для должностных лиц, от 3 до 7 тысяч рублей — для юридических лиц.