НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Дженнифер Лопес потеряла юбку на концерте. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
231 2

Певица Дженнифер Лопес потеряла юбку на концерте, но не растерялась и продолжила выступление — видео со случаем разошлось по Сети.

Инцидент произошел на концерте в Варшаве. Лопес вышла на сцену в костюме салатового цвета, состоящего из топа, длинных перчаток и мини-юбки с бахромой.

Во время выступления юбка слетела, певица ахнула и попыталась подхватить предмет одежды, но не успела. Один из танцоров попытался вернуть юбку обратно, но она не застегнулась, и Лопес бросила ее в зал.

«Я счастлива, что на мне нижнее белье. Обычно я его не ношу», — пошутила певица.

Лопес гастролирует по Европе в рамках тура Up All Night: Live 2025.

Еще по теме
Группа Alice Cooper впервые за полвека выпустила новый альбом
Умер Оззи Осборн
SHAMAN выпустил клип на песню для «Интервидения»
Билли Айлиш и Джеймс Кэмерон работают над «чем-то особенным» в 3D
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин попросил разъяснить штрафы за поиск экстремистского контента
Умер легендарный рестлер Халк Хоган
Украина выдала России перебежчика-предателя
Мединский преподал генсеку НАТО урок истории
Обсуждение (2)
Картина дня
Трамп преподнес Путину часть Украины «на блюдечке»
Начали действовать новые правила пропуска авто с мигалками
Депутат опроверг слухи о блокировке WhatsApp
Член ОП предложил вернуться к советскому опыту продажи алкоголя
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Самое обсуждаемое
25
Эксперт назвала шесть мешающих экономить деньги причин
21
СМИ узнали о подготовке США к холодной войне
18
«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки продукции Mars
17
Мединский преподал генсеку НАТО урок истории
17
Европа предложила Украине роль буфера