Дженнифер Лопес потеряла юбку на концерте. ВИДЕО

Певица Дженнифер Лопес потеряла юбку на концерте, но не растерялась и продолжила выступление — видео со случаем разошлось по Сети.

Инцидент произошел на концерте в Варшаве. Лопес вышла на сцену в костюме салатового цвета, состоящего из топа, длинных перчаток и мини-юбки с бахромой.

Во время выступления юбка слетела, певица ахнула и попыталась подхватить предмет одежды, но не успела. Один из танцоров попытался вернуть юбку обратно, но она не застегнулась, и Лопес бросила ее в зал.

«Я счастлива, что на мне нижнее белье. Обычно я его не ношу», — пошутила певица.

Лопес гастролирует по Европе в рамках тура Up All Night: Live 2025.