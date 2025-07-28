Группа Alice Cooper впервые за полвека выпустила новый альбом

Американская шок-рок-группа Alice Cooper выпустила первый за 52 года альбом, получивший название The Revenge of Alice Cooper. Предыдущая пластика коллектива вышла еще в 1973 году.

В записи нового альбома, помимо вокалиста Элиса Купера, приняли участие другие музыканты оригинального состава: гитарист Майкл Брюс, басист Деннис Данауэй и барабанщик Нил Смит.

«Это было похоже просто на наш следующий альбом после Muscle of Love, типа: "Окей, это наш следующий альбом". Разве не забавно после 50 лет? И вдруг все встало на свои места», – цитирует Купера Billboard.

Пластинка содержит 14 песен, в двух из которых использованы партии еще одного участника группы, гитариста Глена Бакстона, скончавшегося в 1997 году. Именно ему музыканты посвятили новый альбом. Продюсером нового материала стал давний соратник Alice Cooper Боб Эзрин, исполнивший на альбоме партии клавишных.

Группа Alice Cooper, известная своими мрачными театрализованными сценическими шоу, была образована в середине 1960-х годов. Большой успех пришел к коллективу после выпуска таких хитов, как «I'm Eighteen» и «School's Out» в начале 70-х. В 1974 году группа распалась, после чего вокалист Винсент Фурье, взявший псевдоним Элис Купер, начал весьма успешную сольную карьеру.

В 2011 году группа Alice Cooper была включена в Зал славы рок-н-ролла.



