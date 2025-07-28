НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Президент Сербии обвинил режиссера Кустурицу в подготовке переворота

Источник:
Sibnet.ru
455 2
Режиссер Эмир Кустурица
Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Режиссер Эмир Кустурица в числе других оппозиционеров хочет сменить власть в Сербии, заявил президент страны Александр Вучич.

«Посмотрите, как далеко заходит этот абсурд: они все вместе — Динко Грухонич, Кустурица, Чанак и Ломпар. И нет никакой разницы: «у нас общая цель — Вучич, мы должны его уничтожить», — цитирует Вучича RTS.

Таким образом политик прокомментировал акции протеста, когда митингующие приходят на адреса государственных чиновников, в том числе премьер-министра Милоша Вучевича. Вучич добавил, что эти люди не знают, что делали бы в случае прихода к власти, не понимают нужд страны и в какое будущее ее вести.

Кустурица поддерживал протесты в стране, которые начались после гибели людей в Нови-Саде осенью 2024 года. Режиссер заявлял, что Вучича окружают «клоуны», что он за последние 10 лет уничтожил то, что оставалось от интеллигенции, и обвинял президента в том, что тот создает две Сербии — где есть лояльные ему люди и остальные.

Еще по теме
КНДР отвергла переговоры на фоне попыток Южной Кореи примириться
Трамп преподнес Путину часть Украины «на блюдечке»
Путин назвал ключевую задачу России
Эксперт назвал выгодный для российской экономики курс рубля
смотреть все
Политика #Мир #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Депутат Госдумы в день смерти проголосовал 11 раз
Путин попросил разъяснить штрафы за поиск экстремистского контента
Умер легендарный рестлер Халк Хоган
Украина выдала России перебежчика-предателя
Обсуждение (2)
Картина дня
Трамп преподнес Путину часть Украины «на блюдечке»
Начали действовать новые правила пропуска авто с мигалками
Депутат опроверг слухи о блокировке WhatsApp
Член ОП предложил вернуться к советскому опыту продажи алкоголя
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
25
Эксперт назвала шесть мешающих экономить деньги причин
21
СМИ узнали о подготовке США к холодной войне
18
«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки продукции Mars
17
Мединский преподал генсеку НАТО урок истории
17
Европа предложила Украине роль буфера