Президент Сербии обвинил режиссера Кустурицу в подготовке переворота

Режиссер Эмир Кустурица в числе других оппозиционеров хочет сменить власть в Сербии, заявил президент страны Александр Вучич.

«Посмотрите, как далеко заходит этот абсурд: они все вместе — Динко Грухонич, Кустурица, Чанак и Ломпар. И нет никакой разницы: «у нас общая цель — Вучич, мы должны его уничтожить», — цитирует Вучича RTS.

Таким образом политик прокомментировал акции протеста, когда митингующие приходят на адреса государственных чиновников, в том числе премьер-министра Милоша Вучевича. Вучич добавил, что эти люди не знают, что делали бы в случае прихода к власти, не понимают нужд страны и в какое будущее ее вести.

Кустурица поддерживал протесты в стране, которые начались после гибели людей в Нови-Саде осенью 2024 года. Режиссер заявлял, что Вучича окружают «клоуны», что он за последние 10 лет уничтожил то, что оставалось от интеллигенции, и обвинял президента в том, что тот создает две Сербии — где есть лояльные ему люди и остальные.