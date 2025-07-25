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«КАМАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю

Источник:
Sibnet.ru
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Производитель грузовой техники «КАМАЗ» с 1 августа перейдет на четырехдневную рабочую неделю на фоне кризиса на рынке грузовиков, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

В качестве причин в компании указали недальновидную политику импортеров иностранной техники, из-за которой на складах образовалось большое количество нераспроданных грузовиков, и денежно-кредитную политику ЦБ, сделавшую невозможным приобретение новой техники в кредит или в лизинг.

«Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа», – говорится в сообщении пресс-службы «КАМАЗа».

Это решение коснется только тех подразделений, у которых нет полной загрузки. Все социальные гарантии перед коллективом будут выполнены в полном объеме, заверили в пресс-службе компании.

«КАМАЗ» стал третьим российским автопроизводителем, заявившим о сокращении рабочей недели. Ранее перевод производств на четырехдневный график анонсировали «АвтоВАЗе» и «ГАЗ».

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