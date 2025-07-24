НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Опубликованы первые кадры с места крушения Ан-24 в Приамурье

Источник:
Sibnet.ru
411 0

Первое видео с места крушения пассажирского самолета Ан-24 под Тындой в Амурской области появилось в социальных сетях.

По всей видимости, видео было снято с одного из вертолетов, принимавших участие в поисках пропавшего Ан-24. На кадрах запечатлены горящие обломки разбившегося воздушного судна.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров около 13.00 местного времени (7.00 мск) при заходе на второй круг для посадки.

На его борту, по разным данным, находились от 40 до 43 пассажиров и шесть членов экипажа. Обломки рухнувшего самолета были обнаружены на склоне горы в 15 километрах от Тынды.

По предварительным данным, выживших нет.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного судна, повлекшем гибель людей (часть 3, статьи 263 УК РФ).


Еще по теме
Все пассажиры и экипаж рухнувшего в Приамурье Ан‑24 погибли
Спасатели нашли обломки пропавшего в Амурской области Ан-24
Уголовное дело возбуждено по факту пропажи Ан-24 в Амурской области
Пассажирский самолет Ан-24 пропал в Амурской области
смотреть все
ЧП #Происшествия #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин заявил об угрозе потери суверенитета из‑за нефти и газа
Немецкий генерал призвал к нанесению ударов по России
Кремль обвинил Европу в «милитаристком экстазе»
Смогут ли стелс‑бомбардировщики B‑2 Spirit ударить по России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Топ комментариев

Alex B 69

Смешно.. Но уже и не удивительно.

Uynachalnica

Хорошо хоть только, что это законодательная власть, а не исполнительная или судебная...

Uynachalnica

«Закон-то вот, который принят Госдумой о поиске экстремистской информации, все-таки, вот сейчас, о чем...

Uynachalnica

О какой холодной войне речь, когда отовсюду уже давно утверждают, что нато с нами воюет?