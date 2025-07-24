Опубликованы первые кадры с места крушения Ан-24 в Приамурье

Первое видео с места крушения пассажирского самолета Ан-24 под Тындой в Амурской области появилось в социальных сетях.

По всей видимости, видео было снято с одного из вертолетов, принимавших участие в поисках пропавшего Ан-24. На кадрах запечатлены горящие обломки разбившегося воздушного судна.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров около 13.00 местного времени (7.00 мск) при заходе на второй круг для посадки.

На его борту, по разным данным, находились от 40 до 43 пассажиров и шесть членов экипажа. Обломки рухнувшего самолета были обнаружены на склоне горы в 15 километрах от Тынды.

По предварительным данным, выживших нет.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного судна, повлекшем гибель людей (часть 3, статьи 263 УК РФ).