Все пассажиры и экипаж рухнувшего в Приамурье Ан‑24 погибли

Все пассажиры и члены экипажа потерпевшего крушение рядом с Тындой пассажирского Ан-24 погибли.

«По предварительной информации, все погибли. Пока вертолет со спасателями не может приземлиться в районе крушения — это труднодоступная местность, склон горы. На месте происходит пожар», – приводит ТАСС слова собеседника в оперативных службах.

В качестве предварительной версии крушения самолета рассматривается ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку.

Пассажирский самолет авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс «Хабаровск-Благовещенск-Тында», пропал с радаров при повторном заходе на посадку в аэропорту Тынды в четверг около 13:00 по местному времени.

На его борту, по разным данным, находились от 40 до 43 пассажиров и шесть членов экипажа. Обломки рухнувшего самолета были обнаружены на склоне горы в 15 километрах от Тынды.