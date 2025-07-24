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Все пассажиры и экипаж рухнувшего в Приамурье Ан‑24 погибли

Источник:
ТАСС
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Все пассажиры и члены экипажа потерпевшего крушение рядом с Тындой пассажирского Ан-24 погибли.

«По предварительной информации, все погибли. Пока вертолет со спасателями не может приземлиться в районе крушения — это труднодоступная местность, склон горы. На месте происходит пожар», – приводит ТАСС слова собеседника в оперативных службах.

В качестве предварительной версии крушения самолета рассматривается ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку.

Пассажирский самолет авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс «Хабаровск-Благовещенск-Тында», пропал с радаров при повторном заходе на посадку в аэропорту Тынды в четверг около 13:00 по местному времени. 

На его борту, по разным данным, находились от 40 до 43 пассажиров и шесть членов экипажа. Обломки рухнувшего самолета были обнаружены на склоне горы в 15 километрах от Тынды.

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