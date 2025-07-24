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Пассажирский самолет Ан-24 пропал в Амурской области

Источник:
«Интерфакс»
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Авиадиспетчеры
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пассажирский самолет Ан-24, на борту которого 46 человек, не выходит на связь в Амурской области.

«Самолет Ан-24 следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. Вблизи конечной точки не прошел контроль. Связи с ним нет», — сказали «Интерфаксу» в экстренных службах.

Там уточнили, что самолет пропал при попытке уйти на второй круг, не сумев приземлиться в Тынде с первого раза.

На борту находятся 40 пассажиров, в том числе 2 детей, и 6 членов экипажа.

Погода в районе пропажи плохая, была задержка рейса. Спасатели отправились в Тындинский район Амурской области на поиски самолета.

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