Пассажирский самолет Ан-24 пропал в Амурской области

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Пассажирский самолет Ан-24, на борту которого 46 человек, не выходит на связь в Амурской области.
«Самолет Ан-24 следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. Вблизи конечной точки не прошел контроль. Связи с ним нет», — сказали «Интерфаксу» в экстренных службах.
Там уточнили, что самолет пропал при попытке уйти на второй круг, не сумев приземлиться в Тынде с первого раза.
На борту находятся 40 пассажиров, в том числе 2 детей, и 6 членов экипажа.
Погода в районе пропажи плохая, была задержка рейса. Спасатели отправились в Тындинский район Амурской области на поиски самолета.