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Трещины появились на зданиях больницах после суточного землетрясения

Источник:
Sibnet.ru
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Тогучинская районная больница
Фото: © Sibnet.ru

Трещины появились и осыпалась штукатурка в зданиях Камчатской краевой больницы и одной из детских поликлиник Петропавловска-Камчатского после продолжающихся почти сутки землетрясений.

В результате мощного толчка 20 июля в помещениях краевой больницы появились трещины, осыпалась штукатурка. По предварительным данным, серьезных повреждений здание не получило, сообщила пресс-служба медучреждения в телеграме.

Так же пострадало здание здания детской городской поликлиники № 1, трещины обнаружены в потолочных перекрытиях, сообщило региональное правительство. Опасности для пациентов нет.

Вечером 20 июля на юго-востоке Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,6. От подземных толчков качались сооружения и машины, падали незакрепленные предметы. Через небольшие интервалы произошло несколько ощутимых толчков. Их эпицентр находился в 115-167 километрах от Петропавловск-Камчатского.


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Жизнь #Здоровье #Природа
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