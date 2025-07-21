ИТ-специалистов отправляют в отпуск насильно чаще других

Работодатели насильно отправляют в отпуск чаще других ИТ-специалистов, водителей и логистов, иногда даже под угрозой увольнения.

Около 17% опрошенных жителей Новосибирской области сталкивались с ситуацией, когда работодатель заставлял их уходить в отпуск насильно, сообщила пресс-служба HeadHunter в Сибири.

Из тех, кто не хочет брать положенный отпуск ИТ-специалисты составляют 30%, 22% — водители и логисты, 21% — работники ресторанов, гостиниц и туристических компаний.

Чаще всего работодатели обходятся уговорами и настойчивыми напоминаниями (75%), гораздо реже — они угрожают списанием отпускных дней без выплат (10%). Самыми редкими методами являются угрозы лишить премии (5%) или даже уволить (3%).