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Мужчина погиб в аппарате МРТ из‑за цепочки на шее

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчина в Нью-Йорке погиб после того, как его затянуло в аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ). Причиной ЧП стала металлическая цепочка.

Инцидент произошел 16 июля в медицинском центре на Лонг-Айленде, передает CBC News со ссылкой на полицейский отчет. 61-летний мужчина без разрешения вошел в кабинет МРТ, в котором проходило сканирование.

На шее посетителя висела металлическая цепочка. Из-за мощного магнитного поля мужчину почти сразу затянуло в аппарат, он получил несколько переломов. Пострадавшего госпитализировали, но в течение суток он умер.

По словам свидетеля, мужчина забежал в кабинет МРТ из-за того, что услышал крики пациента. Процедуру проходил его родственник.

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ЧП #Происшествия
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Nik3316

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andrei703333

Индусы-шестерки США, таких друзей как в Брикс нам точно не надо, махараджи долларовые