Мужчина в Нью-Йорке погиб после того, как его затянуло в аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ). Причиной ЧП стала металлическая цепочка.

Инцидент произошел 16 июля в медицинском центре на Лонг-Айленде, передает CBC News со ссылкой на полицейский отчет. 61-летний мужчина без разрешения вошел в кабинет МРТ, в котором проходило сканирование.

На шее посетителя висела металлическая цепочка. Из-за мощного магнитного поля мужчину почти сразу затянуло в аппарат, он получил несколько переломов. Пострадавшего госпитализировали, но в течение суток он умер.

По словам свидетеля, мужчина забежал в кабинет МРТ из-за того, что услышал крики пациента. Процедуру проходил его родственник.